Ilgiorno.it - “Ramy vive”: a Milano la morte di Elgaml accende la miccia della rabbia. Il Corvetto come una banlieue

– Il gruppo di ragazzi vestiti di nero avanza nella notte con i volti coperti da cappucci, sciarpe e fazzoletti bianchi. Camminano compatti. Attorno a loro il bagliore dei fumogeni, i roghi maleodoranti di rifiuti e cassonettispazzatura, i rottami di monopattini e i cartelli stradali divelti. Gli agenti in assetto antisommossa rispondono con i lacrimogeni alla guerriglia urbana e riescono a disperdere i settanta vandali senza nome. Che spariscono nel quartiere (tranne un ventunenne montenegrino portato in Questura e arrestato), lasciandosi dietro la devastazione: un autobus semidistrutto a sassate e bastonate, le carcasse fumanti dei cestonispazzatura, una pensilina in mille pezzi e il cofano di un’autopolizia bucato da una bomba carta.morto dopo la fuga.