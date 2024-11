Lanazione.it - Questo weekend alla Sant'Anna di Pisa un confronto fra tecnologia ed esperienze immersive

, 27 novembre 2024 - Condividere riflessioni ed, favorire incontri per promuovere l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità: è il senso di “Mapping disability a”, l’iniziativa promossa con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Azienda Usl Toscana nord ovest, in programma venerdì 29 e sabato 30 novembreScuola Superioredi, promossa nell’ambito di “Proximity Care - Mapping disability”, l’azione del progetto “Proximity Care” coordinata ddocente di Diritto Costituzionale Elena Vivaldi e dal ricercatore di Diritto Costituzionale Luca Gori, che ha come obiettivo l’introduzione di approcci innovativi per le politiche e per i servizi dedicati alle persone con disabilità, a partire delle aree interne. Nei due giorni di “Mapping disability a”, la Scuola Superioreospita operatori, rappresentanti di associazioni, persone con disabilità e loro familiari coinvolti nel progetto e provenienti dValle del Serchio, in provincia di Lucca, per approfondire, incontrarsi e confrontarsi sui temi dell’autonomia e dell’inclusione.