Presentata al Senato la ricerca Tendercapital-Luiss sulle innovazioni in silver housing

Favorire uno sviluppo di modelli abitativi innovativi per la terza età. Il mercato potenziale totale nel nostro Paese è costituito da circa 2,4 milioni di persone, ma manca un’offerta concretaRoma, 27 novembre 2024 – È stataallainnovativo. La necessità di un nuovo modello abitativo, le strategie per creare valore per la domanda, politiche di sviluppo dell’offerta”, realizzata daBusiness School. Lo studio evidenzia i trend emergenti nel settore del “” e permette di comprendere come favorire uno sviluppo di modelli abitativi innovativi in Italia. Vengono esplorate le possibili soluzioni in grado di soddisfare le esigenze delle persone in età avanzata e quelle dei loro familiari. I modelli abitativi studiati sono innovativi, cioè in grado di coniugare l’offerta di una dimora indipendente con una serie di servizi mirati a soddisfare le specifiche e mutevoli esigenze del residente.