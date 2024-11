Donnaup.it - Pasta frolla arancia e mandorle, la base perfetta per torte e biscotti

Leggi su Donnaup.it

Laè unaper le nostre trote e i nostri, deliziosa proprio per i nostri dolcetti di Natale.La resa è davvero speciale: aromatica, profumata e friabile.Se non vogliamo utilizzarlo subito, una volta pronto, l’impasto può essere riposto in frigorifero e lì conservato per una decina di giorni, ben protetto nella pellicola alimentare.Avremo sempre a disposizione unaper soddisfare un improvviso desiderio di dolce.Prepariamolo insieme!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:240 gr di farina 0060 gr di farina di125 gr di burro1 uovoscorza di un’biologica grattugiata,1 cucchiaino di estratto vaniglia120 gr di zucchero a velo1 gr di sale.Il procedimento.