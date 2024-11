Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ASTON VILLA-JUVENTUS 0-0: fantasma Koopmeiners, Martinez miracoloso

Leggi su Calciomercato.it

Voti, top e flop del match del ‘Park’ valido per la prima fase di Champions League. Conceicao il migliore tra i bianconeri, l’olandese ancora deludenteAncoro uno 0-0 per la, che comunque porta a casa un punto prezioso dal ‘Park’ nonostante la super emergenza e gli otto essenti per Thiago Motta.Yildiz in azione (LaPresse) – Calciomercato.itIl folletto Conceicao suona la carica e spaventa l’, con il ‘Dibu’prodigioso nel salvare nel secondo tempo sul guizzo del portoghese. Digne in difficoltà a contenere l’ex Porto, mentre nell’undici bianconero continua a deludere. Locatelli preziosissimo davanti la difesa, mentre Weah non incide da falso nueve. Juve a un passo dagli spareggi di Champions, mentre si complica la strada per l’accesso diretto agli ottavi.