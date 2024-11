Ilgiorno.it - Nuovo diretto Milano-Luino, il treno fermerà anche a Legnano. Da quando e cosa cambia

) – Uncon fermata a. C’è grande soddisfazione tra i pendolari legnanesi per l’introduzione, a partire da dicembre, di unpomeridiano sulla tratta-Gallarate-, che promette di migliorare sensibilmente i collegamenti per lavoratori e studenti di ritorno dal capoluogo lombardo. La novità riguarda soprattutto la stazione di, dove ileffettuerà una fermata strategica, venendo incontro alle esigenze di chi si sposta daverso nord. Secondo quanto comunicato, ilcollegamentopartirà daPorta Garibaldi alle 17,05, con fermate intermedie a Rho Fiera alle 17,13 e aalle 17,26. Successivamente raggiungerà Gallarate alle 17,38, per proseguire verso le stazioni di Laveno (arrivo alle 18,24) e concludere la corsa aalle 18,43.