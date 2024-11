Ilrestodelcarlino.it - Nei primi dieci mesi del 2024 salgono i numeri della diagnostica

Anche nelil volume di attività dell’unità operativa complessa di radiodi Ascoli ha registrato un incremento globale delle prestazioni erogate: neidi quest’anno sono state 83.295, contro le 78.726 dello stesso arco temporale del 2023. In particolare, nel corso dell’anno, la riorganizzazione dell’offertasenologia, effettuata per incrementare le prestazioni di screening mammografico, consentirà entro la fine deldi raggiungere gli oltre 9 mila esami, in linea con iche dovrebbero essere evasi in rapporto alla popolazione residente nella Ast picena. "Un incremento delle risorse umane, ovvero di medici e tecnici, potrà permettere di ampliare ulteriormente l’utilizzonuova macchina e di ridurre, conseguentemente, le liste d’attesa" ha auspicato il direttore dell’unità operativa complessa di radiodell’Ast di Ascoli, Fabio D’Emidio.