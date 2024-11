Mistermovie.it - Mister Movie | Margot Robbie non riesce ancora a capire perché la gente odiasse “Babylon”

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Quandoè stato annunciato per il 2022, le aspettative erano altissime. Diretto dal premiato regista Damien Chazelle e interpretato da star del calibro die Brad Pitt, il film sembrava destinato a brillare sia al botteghino che durante la stagione dei premi. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa:ha ottenuto recensioni contrastanti e si è rivelato un disastro commerciale per la Paramount Pictures, con una perdita stimata di oltre 87 milioni di dollari.Un progetto ambizioso che non ha convintoNonostante il suo fallimento iniziale, il film ha già raccolto un gruppo di sostenitori devoti, tra cui la stessa, che sperano in una futura rivalutazione del progetto.L’enigma dell’accoglienza negativaDurante un’intervista al podcast Talking Pictures,ha espresso il suo smarrimento riguardo alla reazione tiepida ricevuta dal film:“Lo adoro.