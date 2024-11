Ilrestodelcarlino.it - Master dei campioni di bocce: argento per Sofia Pistolesi

La sedicenne sangiustesearricchisce la bacheca con l’conquistato a Cosenza dove si è disputato ildei: si tratta del torneo che, a fine stagione, mette in campo i primi otto della classifica nazionale., talento della Bocciofila Morrovalle, vanta anche l’agli Europei juniores e soprattutto quello assoluto ai Mondiali nella specialità del tiro di precisione. Nella semifinale deldeilaha battuto la coetanea Ginevra Cannulli, della Bocciofila Metaurense. In finale, poi, laha ceduto in due set all’umbra di 19 anni Gilda Franceschini. In gara anche la recanatese Marina Braconi, tesserata con la società romana della De Sanctis, eliminata ai quarti di finale.