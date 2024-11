Bollicinevip.com - Luca Giglioli, duro sfogo contro Helena al GF: “Se piango forse verrò considerato”

Leggi su Bollicinevip.com

Prestes al Grande Fratello, cosa ha detto dopo la puntataGF,nella notte sbottaPrestesNel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda martedì 26 novembre 2024,ha criticato il comportamento diPrestes.Quando durante il gioco la gieffina ha votato per riunire le coppie Giglio ha così commentato: “Come al solito è incoerente e non è sincera. Lei non è lineare con le sue idee, pensa una cosa e poi ne fa un’altra.” La modella brasiliana durante la puntata ha ricevuto una sorpresa dall’amica Dayane Mello ed è stata votata dal pubblico come preferita, anche questo ha infastidito non poco.Dopo la puntata il gieffino si è recato in giardino ed è sbottatola Prestes. Tra le varie cose nel suoha detto: “No basta, io non ci sto più! E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo