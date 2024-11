Ilrestodelcarlino.it - Lettera al questore: "Io, violentata e minacciata. Hanno distrutto la mia vita. Ma oggi l’incubo è finito"

da un uomo che tutti dicevano essere perfetto, uno scapolo d’oro, aiutato da due suoi amici a tenere ferma la donna fatta salire in casa sua con la scusa di andare a prendere del vino da portare poi ad una festa. Il fatto, accaduto in provincia di Macerata ma con vittima una anconetana, finì sulle cronache di qualche anno fa perché due dei tre autori identificati (il terzo non ci si riuscì) finirono in carcere. A distanza di tempo la donna lunedì, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha scritto alCesare Capocasa. E’ rimasta legata alla polizia, la Squadra mobile aveva fatto le indagini sullo stupro e per i due responsabili c’è stata recentemente anche una sentenza di condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Chiara, nome di fantasia per tutelare la sua privacy, ha chiesto di poter essere d’aiuto ad altre donne.