Dilei.it - La parte migliore di me, testo e significato della canzone di Ultimo per il figlio

Leggi su Dilei.it

Agli sgoccioli di una delle attese più belle di un futuro genitore,pubblica a sorpresa un nuovo singolo. Il pezzo si intitola Ladi me, ed è una dedica a cuore aperto a quella nuova vita che, a breve, riempirà di felicità il cantante e la sua compagna Jacqueline Luna. Eccocompleto del nuovo brano.“Ladi me”,In attesa dell’arrivo del piccolo Enea, Jacqueline ehanno iniziato un nuovo capitololoro vita negli Stati Uniti. Un cambio enorme, che porta con sé novità emozionanti senza però accantonare quella carriera musicale grazie a cui il cantante è stato in grado di ottenere l’affetto dei suoi fan.E così che, a sorpresa,pubblica Ladi me, un nuovo singolo che, in qualche modo, oltre a regalare al piccolo Enea unatutta per sé, permette ai fan di condividere con la coppia unaloro felicità.