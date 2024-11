Gaeta.it - La lettura in calo: dati preoccupanti sul tempo dedicato ai libri nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama dellain Italia mostra segnali di crisi, con un evidentedelmedio settimanale speso nellada parte di chi si dichiara lettore. Nel, il valore si attesta a sole 2 ore e 47 minuti, un netto decremento rispetto alle 3 ore e 16 minuti del 2023 e alle 3 ore e 32 minuti del 2022. Questiinquietanti emergono dall’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori e saranno approfonditi nel corso della 21ª edizione di “Piùpiù liberi“, la fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre.La fiera “Piùpiù liberi”: un’importante occasione per la“Piùpiù liberi” rappresenta un punto di riferimento significativo per l’editoria e per la promozione dellain Italia.