La famiglia di Ramy Elgaml il ragazzo di Corvetto chiede giustizia Il padre a Il Giorno | Gli dissi | non fare tardi Lo sto ancora aspettando

Leggi su Open.online

Mamma Farida piange per il suo figlio piccolo, il 19enne, il diciannovenne morto all’alba di domenica scorsa, dopo un lungo inseguimento, nello schianto del TMax guidato da un amico del giovane, un 22enne tunisino. Ladi, ilper cui i giovani disono scesi in strada mettendo a ferro e fuoco Milano, parla a Il. Originari de Il Cairo, è ilYehiache vuole precisare al quotidiano: «Io chiedo la verità. Voglio sapere come mio figlio è morto, in tempi brevi. Capisco come si è sentita ladi Giulio Regeni (il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016, ndr): sono passati 8 anni senza verità. Per noi potrà essere diverso?». Ha visto suo figlio sabato sera, prima che uscisse. «La sera precedente, venerdì, aveva fatto moltorientrando a casa all’alba.