Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, una scelta radicale: quando torna in campo nel 2025

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ultimo impegno di stagione è stato archiviato positivamente. Con il successo della Coppa Davis,può concludere una annata pazzesca che gli ha portato la vetta del ranking Atp (raggiunta in pieno svolgimento del Roland Garros), due titoli Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino, altri cinque titoli Atp (Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai) e ora il titolo di Coppa Davis vinto in coppia con Matteo Berrettini e compagni, dopo aver battuto in finale l'Olanda domenica scorsa. Per, fra poco, sarà momento di relax per le meritate vacanze invernali. Lo può fare con merito, dopo aver giocato ben 79 partite, con 73 vittorie e appena 6 sconfitte: una percentuale di successi del 92,4%, la nona miglior stagione dell'Era Open da questo punto di vista. L'anno prossimopartirà direttamente dagli Australian Open, senza tornei di preparazione.