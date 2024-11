Ilfattoquotidiano.it - Il latte crudo è l’ultima ossessione di Gwyneth Platrow e altre celebrity, ma scatta l’allarme aviaria: “E’ contaminato, non bevetelo”. Ecco cosa sta succedendo

Negli Usa, la passione per ilè trasversale ed è aumentata del 21% nell’ultimo anno, secondo l’università del Delaware. Il raw milk piace a molti influencer dei social, al futuro ministro della salute Robert F. Kennedy e non ultimo all’attricePaltrow, che nella pubblicità ai latticini della Raw Farm, principale produttrice californiana, dice: “Bevo panna cruda nel caffè ogni mattina”. Purtroppo, era proprio di questa azienda il lottodal virus dell’(H5N1) ritirato recentemente dalle autorità californiane, con la seguente giustificazione: “Per maggior cautela, e per via della diffusione dell’influenzain mucche dae polli e degli sporadici casi negli esseri umani”. I consumatori sono stati invitati a non bere ile a preferire quello pastorizzato, più sicuro.