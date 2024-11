Gaeta.it - Il lato bello dei social: quando l’unione fa la forza e il cuore si scalda

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo deispesso viene associato a dinamiche negative, come l’odio online e l’isolamento. Tuttavia, inetwork possono anche dimostrare la loro potenza positiva, avvicinando le persone e creando momenti indimenticabili cheno il.Un esempio di questa bellezza si è verificato ieri,un bambino insieme alla propria famiglia ha vissuto un compleanno che non dimenticherà mai.Il compleanno speciale di @principino2010Il protagonista di questa storia è @principino2010 su TikTok, un dolcissimo bambino autistico di 14 anni, che ha festeggiato ieri il suo compleanno in un modo davvero unico. Grazie alla piattaforma TikTok, la sua festa ha varcato i confini della sua città, attirando persone da ogni parte del mondo. Tantissimi utenti si sono uniti virtualmente per celebrare con lui, inviandogli regali, messaggi di auguri e dimostrazioni di affetto.