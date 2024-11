Gaeta.it - I 50 anni dall’apertura dell’ospedale Infermi di Rimini: un traguardo di eccellenza sanitaria

Facebook WhatsAppTwitter Nel 2024, l’Ospedaledicelebra mezzo secolo di servizio alla comunità locale. Inaugurato nel giugno del 1974, l’ospedale ha assunto un ruolo cruciale nella sanità della Romagna, fungendo da pilastro per la cura di patologie complesse e offrendo servizi unici nell’intera regione.Storia e sviluppo della strutturaL’Ospedaleè stato eretto per sostituire il vecchio nosocomio, situato nel cuore del centro storico di. Dal momento della sua apertura fino ad oggi, l’ospedale ha evoluto i propri servizi e le proprie strutture, adattandosi alle esigenze sanitarie della popolazione riminese. Grazie a investimenti mirati in tecnologie di cura e formazione del personale, l’ospedale ha sviluppato unità operative di alto livello, come la Chirurgia pediatrica e l’Oncoematologia pediatrica, che attirano pazienti da tutta la regione e oltre.