Guardiola choc dopo il pareggio: "Voglio farmi del male"

Il Manchester City sta attraversando uno dei periodi più difficili degli ultimi vent’anni, e anche per Pepquesta rappresenta una fase critica della carrieraIl tecnico catalano non aveva mai subito cinque sconfitte consecutive. Sebbene questa serie negativa si sia interrotta con un, il 3-3 contro il Feyenoord in Champions League ha il sapore amaro di una sconfitta.Gesto autolesionistico di Pep– Calciomercato.itLa squadra inglese, in vantaggio per 3-0 fino al 76’, è stata raggiunta da una clamorosa rimonta degli olandesi, favorita da gravi errori difensivi.la partita,ha mostrato evidenti segni di frustrazione e stress. Durante la conferenza stampa e le interviste post-gara, il tecnico si è presentato con graffi sul volto, autoinflitti in un gesto di auto-punizione.