Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello verso la chiusura anticipata: cosa sta succedendo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La 18esima edizione delè stata rigettata dal pubblico di Canale 5 e gli ascolti di ieri sera avrebbero mandato nel panico i vertici Mediaset che avrebbero addirittura paventato l’ipotesi di una.Come avvenuto dopo la scorsa puntata, anche oggi – come riporta il portale TvItaliana – sarebbe stata richiesta una “nuova riunione d’emergenza a Mediaset dopo i disastrosi ascolti tv registrati ieri da“. Secondo quanto riportato “nonostante la stima riferiscono che Pier Silvio Berlusconi non sia più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini“.A far luce su quanto sarebbe avvenuto oggi è stato anche il portale AgentBeast che anzitempo aveva anticipato l’ingresso di Dayane Mello. E proprio la modella brasiliana sarebbe il nome su cui punterebbero gli autori per risollevare gli ascolti.