Fiorentina-Pafos Palladino | Abbiamo perso punti per strada serve una vittoria

“Per noi domani l’obiettivo è fare una grande prestazione perché affrontiamo una squadra molto valida che è prima in classica, che ha sconfitto l’Apoel che ci ha battuto in Conference“. Inizia così la conferenza stampa di Raffaele, tecnico dellache si prepara ad affrontare il, nella sfida valida per la fase a gironi di Conference League. “Sappiamo che sono una squadra con dei valori, che sa giocare a calcio, si difende, attacca, quindi non sarà facile. Le motivazioni sono tante perchépere unaci permetterebbe di rimanere nelle prime otto, che è il nostro obiettivo per fare un turno in meno di play-off”. Marin Pongracic, reduce da un lungo stop, sarà titolare: “Pongracic domani parte dall’inizio perché ha lavorato bene in questo periodo, è stato tanto tempo fuori per l’infortunio avuto prima della gara contro la Lazio“, ha spiegato