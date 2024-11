Ilgiorno.it - Farmaci contro depressione e ansia, il record lombardo: i più richiesti e perché

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 27 novembre 2024 – Unche è soprattutto la spia di un malessere fisico ma anche sociale: la Lombardia è prima per vendita globale deiper la cura dellae la stabilizzazione dell'umore, quasi 8 milioni di confezioni vendute nell’ultimo anno, ma ha anche il primato del loro utilizzo tra i giovani tra i 15 e i 24 anni. Un mercato da 525 milioni all’anno Se in Lombardia la domanda è in forte crescita anche nelle altre regioni è boom di utilizzo deiper la cura dellae stabilizzare l'umore: in Italia nell'ultimo anno mobile (novembre 2023-ottobre 2024) sono state vendute 49 milioni di confezioni, per un valore prezzo al pubblico pari a 525 milioni di euro. Rispetto al novembre 2022-ottobre 2023 si è registrato un aumento del 4,2% in volumi (da 47 a 49 milioni di confezioni) e del 3,8% in valore (da 506 a 525 milioni di euro).