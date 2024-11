Ilfoglio.it - Dazi dal giorno 1, dice Trump, pure ai suoi vicini. Il Canada s’attrezza

Leggi su Ilfoglio.it

Fiuggi, dalla nostra inviata. Ieri Antonio Tajani ha ufficialmente passato la presidenza del G7 alla ministra degli Esteri canadese, Mélanie Joly. Il prossimo anno sarà ildel governo di Justin Trudeau a ospitare le riunioni e a guidare le discussioni, anche come unico governo non di centrodestra del gruppo delle sette grandi economie assieme a quello del Regno Unito di Keir Starmer, e quindi in evidente minoranza sui temi sociali e dei diritti . Ma ieri a Fiuggi la delegazione diplomatica canadese ha avuto un assaggio di quello che sarà il rapporto con il suo partner e alleato più potente, l’America della prossima Amministrazione. In una serie di messaggi su Truth, la piattaforma socialiana, il presidente eletto ha annunciato che il 20 gennaio, il suo primooperativo alla Casa Bianca, firmerà “tutti i documenti necessari per imporredel 25 per cento su tutti i prodotti importati in America dale dal Messico”.