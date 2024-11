Davidemaggio.it - Conti sui testi di Sanremo 2025: “Mi piace che non parlano di immigrazione o guerra ma di famiglia”

L’amore e latornano al centro delle canzoni del Festival di. Con Carlosembra registrarsi una ‘svolta al passato’ rispetto alle edizioni targate Amadeus e questo al conduttore toscano:Quello che mi, e che è arrivato musicalmente soprattutto dai cantautori, non è più un macro mondo, cioè non vanno a parlare dell’e della, ma si ritorna un po’ a parlare del micromondo, della, dei rapporti personaliha dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival, intervenuto nel podcast Pezzi di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Neidi(ieri il termine ultimo per proporre i brani), dunque, c’è meno impegno sociale ma – sottolinea– “più umano”.Un modo, forse, anche per arginare le polemiche, soprattutto dopo la dura presa di posizione del Codacons che – ha fatto sapere in una nota – “diffida formalmente la Rai e Carload introdurre una sorta di ‘Daspo’ aper artisti che si sono contraddistinti perviolenti o sessisti, e invita le cantanti donne a non partecipare al Festival se saranno accettati in gara rapper o trapper che hanno scritto brani offensivi verso il mondo femminile”.