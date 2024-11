Sport.quotidiano.net - Ciclismo, no dell'Uci al rebreathing: la pratica che utilizza il monossido di carbonio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 27 novembre 2024 - Ile il doping, un triste binomio fatto di vicende di cronaca e sospetti pronto a intrecciarsi in continuazione. L'ultima frontiera di comportamenti quanto meno al limite riguarda il tanto discussodi, unafino a poco tempo fa tollerata, in attesa di esami ulteriori e conseguente nuovo ordine prontamente emesso dall'Uci. Cos'è ile le richieste'Uci alla Wada In realtà il primo allarme lo aveva lanciato nelle corse settimana la Detalo Health, l'azienda danese che produce i macchinariti per ilda diverse società ciclistiche, ma nati in realtà per fini diagnostici: su tutte, per espressa dichiarazioni e per mera 'scoperta' durante il Tour de France 2024, l'UAE Team Emirates, la Visma-Lease a Bike e l'Isreal-Premier Tech.