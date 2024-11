Tvplay.it - Ansia Napoli, tutto rinviato: adesso l’addio é più vicino

Ilcontinua a riflettere sul futuro di un suo top player. Il rinnovo si allontana: addio possibile in estate.Primo posto ed assalto delle pretendenti respinto. Il, grazie alla vittoria ottenuta domenica ai danni della “nuova” Roma di Claudio Ranieri, si è rilanciato consolidando la vetta della classifica e mantenendo inviolata, una volta di più, la porta di Alex Meret. Ora la concentrazione del gruppo è rivolta al prossimo match in programma, ovvero la trasferta del primo dicembre sul campo del Torino. Una sfida insidiosa per Antonio Conte, intenzionato a puntare ancora forte su Kvicha Kvaratskhelia nonostante il periodo poco brillante attraversato dal georgiano.é più– TvPlay.it (LaPresse)Il 23enne finora è stato protagonista di una stagione contraddittoria, ricca di spunti positivi che di prove incolori.