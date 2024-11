361magazine.com - Amici, dal compito di Daniele al ritorno di Chiara: tra reazioni e sfoghi

Leggi su 361magazine.com

daytime: daldialnella scuola di: tra. Ecco cosa è emerso, questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. I ballerini vengono convocati in studio per svolgere unimportante. La gara canto viene giudicata dai ballerini che vede al terzo posto Trigno, al secondo posto Vybes e al primo posto Luk3. Dopo aver visionato la classifica arrivano i primi commenti da parte dei cantanti. “Non parlerò più ai ballerini in casetta” commenta ironico Trigno.Leggi anche Cosa è successo tra Tamberi e il padre?Nuove consapevolezze e nuove prove da affrontare per due balleriniNella scuola arriva un nuovoperda parte di Emanuel Lo. Il professionista Emanuel Lo afferma: “Sono più di due mesi che ti osservo .