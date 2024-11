Ilfattoquotidiano.it - Al via il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Ultimi scontri nella notte, i civili tornano alle loro case. Hamas: ‘Anche noi pronti alla tregua’

L’Iran l’ha festeggiato come la “fine dell’aggressione israeliana”, perè arrivata l’ora di “concentrarsi su Teheran” esi dice addirittura pronta a replicare la tregua raggiunta tra Tel Aviv e ilarrivando anche a un definitivo scambio di prigionieri. Sembra una svolta del conflitto israeliano, ma a dare una risposta certa saranno soprattutto le prossime ore e i prossimi giorni: ililsiglato dariguardo all’operazione che lo vede impegnato sul fronte Sud libanese è formalmente in vigore, ma fino all’ultimo momento i militari delle Idf e i combattenti di Hezbollah si sono scambiati colpi a vicenda.il Partito di Dio ha comunicato di aver lanciato droni contro “obiettivi militari sensibili” a Tel Aviv in risposta agli attacchi israeliani a Beirut: “In risposta all’attaccocapitale Beirut e ai massacri commessi dal nemico israeliano contro i”, Hezbollah ha lanciato “droni contro un gruppo di obiettivi militari sensibilicittà di Tel Aviv e nei suoi sobborghi”, ha affermato il gruppo sostenuto dall’Iran.