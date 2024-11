Gamberorosso.it - A Milano apre una fabbrica del cioccolato. Il progetto di Enrico Rizzi

Immaginate un luogo avvolto dal profumo intenso del cacao appena tostato, nel cuore di, in un'antica scuderia di fine Settecento. È proprio qui che, pasticcere e gelatiere meneghino, ha dato vita al suo nuovo sogno: la "del", la prima"bean to bar" nel centro città che inaugurerà il 6 dicembre prossimo.Guido Valdata, 2024, all rights reservedLadeldi, con oltre 14 anni di esperienza nel settore dell'alta gastronomia, ha trasformato la sua passione per i sapori dolci in un'arte. La sua avventura culinaria, iniziata nel 2003 con una serie di servizi di banqueting di alto livello, lo ha portato a specializzarsi nella pasticceria nel 2010, con l'obiettivo di creare prodotti ricercati e di alta qualità.