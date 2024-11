Movieplayer.it - 49. Laceno d’Oro International Film Festival: tutti i titoli in concorso

Un'anteprima mondiale, un'anteprima internazionale, un'anteprima europea e tutte anteprime nazionali nel, la giuria sarà guidata dal regista Massimo D'Anolfi. In attesa dell'annuncio del programma completo, ild'Oro2024dellungometraggi che, per la prima volta, conterrà solo anteprime nazionali, un'anteprima mondiale (5 anni e un'estate di Mauro Santini), un'anteprima internazionale (Le Boxeur chancelant di Lo Thivolle) e un'anteprima europea (New Berlin di Alexey Fedorchenko:). Tra gli ospiti della manifestazione, il regista Arnaud Desplechin, a cui è dedicata una retrospettiva, riceverà il Premio alla Carrierad'Oro e terrà una masterclass sabato 7 dicembre, mentre Valerio Mastandrea sarà protagonista di un omaggio che ilgli tributerà nel weekend di chiusura e .