Calciomercato.it - Verdetto Milan, Fonseca out: “Esonerato anche con la vittoria”

La tifoseria delchiede l’esonero di, è finita la pazienza con l’allenatore portoghese: sui social si scatena la bufera, ora non c’è più scampoIlapprocciava la partita con lo Slovan Bratislava, in Champions League, con grandi aspettative. Un match da non fallire, per i rossoneri, per provare a centrare unache potrebbe essere fondamentale per le ambizioni di passaggio del turno. Ma la squadra di, ancora una volta, ha offerto una prestazione altalenante e con tante pause. Con errori a dir poco marchiani che hanno scatenato la furia dei tifosi.out: “con la” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) A una buona proposta offensiva, ha fatto da contraltare ancora una volta una fase difensiva horror. Con la retroguardia che è stata pescata due volte altissima e presa d’infilata dagli slovacchi quasi senza trovare opposizione.