Quotidiano.net - Usa, sale l’inflazione. L’aumento fermerà i tagli ai tassi della Fed?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 novembre 2024 – L'inflazione statunitense è salita al 2,6% in ottobre dal 2,4% in settembre e ora gli analisti cominciano a chiedersi se questo aumentoai, che deve decidere la sua prossima mossa nell'ultima riunione dell'anno, il 18 dicembre, alla vigilia dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump. Una decisione non facile, su cui pesano le diffuse preoccupazioni sull'atteggiamento che prenderà la nuova amministrazione nei confronti dell'indipendenzabanca centrale, pilastropolitica monetaria americana. Lae le altre banche centrali, inoltre, saranno molto esposte nei prossimi mesi alla proverbiale imprevedibilità del nuovo presidente, che mina la loro capacità di previsione. Se Trump userà la sua nuova autorità per imporre dazi ai livelli degli anni '30, deportare immigrati in massa eare radicalmente le tasse come ha promesso, i modelli economici a disposizione delle banche centrali faranno molta fatica ad affrontare cambiamenti di questa portata, visto che i loro dati si basano su periodi di relativa calma, che non includono i contraccolpi di un regime autoritario.