Ue nuova Commissione | l’impossibile maggioranza verso la fiducia

Leggi su Ildenaro.it

Strasburgo, 26 nov. (askanews) – Unapolitica impossibile, più ampia, anche se potrebbe essere numericamente inferiore, a quella di luglio che ha rieletto Ursula von der Leyen per il suo secondo mandato: è quella che si sta profilando per il voto diallaeuropea che si terrà domani a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo. Uno scenario che è stato salutato con favore, oggi a Strasburgo, dal capogruppo del Ppe, Manfred Weber, il vero regista della manovra che ha reso possibile questo risultato paradossale, che però solo lui rivendica: uninedita al Parlamento europeo per il voto di, con un sostegno che va dai Verdi alle componenti più moderate dei Conservatori dell’Ecr (il gruppo di Giorgia Meloni e di Fdi) passando per il Popolari, i Socialisti e Democratici (S&D) e i Liberali di Renew.