Quotidiano.net - Trump minaccia la Cina: “Dazi finché non ferma traffico di droga”. Intanto Harris guarda al 2028

Washington, 26 novembre 2024 – A meno di due mesi dal suo insedimento, Donaldriprende, in maniera più esplicita che mai, una delle proposte cardine della sua campagna elettorale: una serie diper favorire l’economia americana. Lo fa su Truth, citando espressamente i nomi di, Messico e Canada. Sul social, l’ex e futuro presidente hato Pechino di aggiungere un’ulteriore tariffa del 10% su tutti i suoi prodotti che arrivano nel Paesenon metterà fine aldi– in particolare di fentanyl – che si estende fino agli States. “Ho avuto molti colloqui con la- sulle enormi quantità dispedite negli Stati Uniti – ha scritto in un post – ma senza alcun risultato. I rappresentanti dellami hanno detto che avrebbero stabilito la loro pena massima, quella della morte, per qualsiasi trafficante sorpreso a farlo, ma, sfortunatamente, non hanno mai dato seguito alla cosa e lasta affluendo anche attraverso il Messico e il Canada”.