Gamerbrain.net - Towers of Aghasba: Guida per sbloccare il Viaggio Rapido

Leggi su Gamerbrain.net

Inof, i giocatori intraprendono un’avventura che li vede iniziare sull’Isola di Amani, dove la tribù Shimu ha subito un naufragio. Sebbene la destinazione finale sia l’Isola di Ishaya, l’anziano della tribù decide di stabilire un villaggio su Amani, per avviare la produzione di risorse vitali, come il cibo. Proprio in questa fase, i giocatori si imbatteranno per la prima volta in un Portale distrutto, un elemento essenziale per iltra le varie zone di.Come Funziona ilnei PortaliIlè una delle meccaniche più utili per esplorare il mondo diof. Per poterlo utilizzare, i giocatori devono prima riparare e attivare almeno due Portali situati in diverse zone del gioco. Una volta che i Portali sono attivi, sarà sufficiente avvicinarsi a uno di essi e premere “Usa”.