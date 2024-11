Gamerbrain.net - Towers of Aghasba: Come conservare gli oggetti

Leggi su Gamerbrain.net

Inof, i giocatori accumulano una vasta gamma didurante il loro viaggio. Sebbene alcune fasi del gioco offrano inventari illimitati, nella maggior parte dei casi lo spazio è limitato. Per questo motivo, sarà necessariogliin Scatole di Stoccaggio o Bauli all’interno del proprio insediamento.gliPer sbloccare la possibilità digli, devi completare la missione “Establish Our Village”, che consente di costruire la Torre del Villaggio Agricolo. Una volta completata questa missione, si apriranno le opzioni di costruzione dell’insediamento, inclusa una Scatola di Stoccaggio Media, che ha una capacità di 20 slot. Per costruire questa torre, dovrai raccogliere i seguenti materiali: 6 Legni, 6 Paglie e 1 Resina, che si trovano facilmente nell’area circostante.