Fanpage.it - Sophie Codegoni: “Basciano era amorevole finché non mi staccavo da lui. Non ho mai ritirato la querela”

Leggi su Fanpage.it

ha parlato per la prima volta dell'arresto dell'ex compagno Alessandro Basciano, finito in carcere (e poi rilasciato) con l'accusa di stalking e minacce nei suoi confronti. "Oggi ho paura, ogni volta che esco ci sono bodyguard con me. Non risponderò e ascolterò nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso". E a proposito della loro storia: "stavamo insieme era, il problema nasceva nel momento in cui mi".