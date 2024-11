Gaeta.it - Riconoscimenti a Pesaro: un tributo ai 50 anni della Geom. Severini Felice srl

Facebook WhatsAppTwitter In un evento celebrativo tenutosi presso La Vela, la città diha espresso il suo apprezzamento per i 50di attivitàsrl, fondata dai coniugie Colomba Amadei. L’occasione ha visto il sindaco Andrea Biancani consegnare un riconoscimento ufficiale ai titolari, sottolineando l’importanza del loro connel settore dell’edilizia.La carriera die Colomba Amadeie Colomba Amadei hanno fondato la loro azienda nel 1973, dando vita a un’impresa che si è distinta nel panorama imprenditoriale pesarese. Con oltre cinque decenni di esperienza, lasrl è diventata un punto di riferimento nel settore edilizio, specializzandosi in vari ambiti che spaziano dalla costruzione di edifici residenziali a lavori pubblici, dimostrando una capacità di adattamento alle esigenze del mercato locale.