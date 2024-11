Pnrr, parere positivo Commissione Ue a pagamento VI rata a Italia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) –dallaeuropea aldella sestaall’del Piano nazionale di riprese resilienza, per un controvalore di 8,7 miliardi di euro di cui 1,8 miliardi in sussidi e 6,9 miliardi in prestiti. Con un comunicato, l’esecutivo comunitario spiega che a seguito della richiesta presentata lo scorso 28 giugno dall’, la ha ritenuto che 23 tappe e 16 obiettivi fissati per la sestasiano stati raggiunti in maniera soddisfacente. 17 riforme e 17 investimenti avranno ricadute positive per imprese e cittadini su temi come digitalizzazione, pubblica amministrazione, giustizia, contesto imprenditoriale, lavoro, mobilità pulita, energie rinnovabili, sicurezza degli approvvigionamenti di gas, agroalimentare, gestione dei rifiuti e salute.