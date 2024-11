Oasport.it - Pallanuoto, i convocati dell’Italia per il raduno di Avezzano: inizia il cammino verso Los Angeles 2028

Il Settebello, seppur squalificato per 6 mesi dalle competizioni internazionali, e per questo costretto a saltare la World Cup ad inizio 2025, nella quale per la prima volta a livello senior verranno utilizzate le nuove regole introdotte da World Aquatics,il proprioLos.La Nazionale italiana disarà inaddal 15 al 18 dicembre: i quattro giorni di lavoro saranno suddivisi tra test fisici ed allenamenti in acqua. Sono ventiquattro idi Alessandro Campagna, e nell’elenco sono presenti molti esordienti in azzurro con la selezione maggiore.Alessandro Campagna spiega le proprie scelte al sito federale: “E’ il primo collegiale dopo le Olimpiadi di Parigi ed è rivolto ai giovani arruolabili per Losmmo così anche dopo i Giochi di Tokyo e da quella nidiata tre atleti sono entrati stabilmente nel giro della Nazionale maggiore per poi prendere parte alle Olimpiadi di Parigi: parlo di Iocchi Gratta, Condemi e Gianazza“.