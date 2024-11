Lapresse.it - Milano-Cortina: 12mila km in 63 giorni, ecco il viaggio della fiamma olimpica

A un anno esatto dall’accensione, il Comitato Organizzatore dei Giochi del 2026 ha svelato i percorsi dei tedofori Olimpici e Paralimpici. Ilfiaccolain Italia inizierà a Roma il 6 dicembre 2025 e si concluderà ad’Ampezzo il 26 gennaio 2026, in occasione dell’anniversario dei primi Giochi Olimpici Invernali organizzati in Italia. La fiaccola Paralimpica, invece, partirà da Stoke Mandeville, storico luogo di nascita dello sport Paralimpico, e percorrerà 2.000 chilometri in 11, arrivando all’Arena di Verona il 6 marzo per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici.Due fiamme per un’unica passioneLe due Fiamme accenderanno la passione dell’Italia e degli italiani per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, ispirando le nuove generazioni ai principi dello sport.