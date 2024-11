Manovra Gentiloni | numeri in linea con regole e raccomandazioni Ue

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) – “Per l’Italia direi che idella legge di Bilancio sono in sintonia con lee con leeuropee. L’obiettivo di riduzione del debito, credo, renda inevitabile una certa cautela nella legge di bilancio. Questa cautela naturalmente non impedisce di lavorare per la crescita, per recuperare il potere d’acquisto delle famiglie ed è confortante il fatto che nonostante questa cautela nella legge di Bilancio lo spazio per gli investimenti pubblici in Italia rimanga molto forte, secondo le stime della commissione gli investimenti pubblici passano del 3,5 del Pil al 3,8 del Pil da quest’anno all’anno prossimo”. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo, incontrando i giornalisti italiani a margine della presentazione del pacchetto autunnale del semestre europeo.