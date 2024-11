Lazio-Ludogorets | assenti Isaken e Dele-Bashiru

Leggi su Sportface.it

Archiviata l’importante vittoria in campionato contro il Bologna, per laè già tempo di pensare all’Europa League, dove c’è da superare l’ostacolo. Qualche dubbio per Marco Baroni che ha risparmiato Mattia Zaccagni, rimasto a riposo dopo il colpo alla coscia rimediato contro i rossoblù.invece, oltre ai già noti Nuno Tavares e Gaetano Castrovilli, Isaksen e; due possibili forfait che, se confermati, limiterebbero le scelte dell’allenatore biancoceleste. Parzialmente in gruppo Alessio Romagnoli, anche lui rimasto acciaccato nell’ultima partita di campionato. Per sciogliere eventuali dubbi sulla formazione si dovrà attendere la conferenza di Baroni, che parlerà mercoledì alle ore 14:00.SportFace.