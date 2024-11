Romadailynews.it - Lazio, apertura straordinaria di 83 dimore storiche in due weekend

Leggi su Romadailynews.it

Ville, palazzi e siti Unesco aprono al pubblico nelil 30 novembre-1 dicembre e il 14-15 dicembre.La Regioneha annunciato l’e gratuita di 83durante due: il 30 novembre-1 dicembre e il 14-15 dicembre.L’iniziativa, presentata oggi presso WeGil, include celebri siti riconosciuti come Patrimonio Unesco, tra cui Villa Adriana e Villa d’Este, oltre a numerosi gioielli architettonici meno noti e solitamente inaccessibili al pubblico.Tra le nuoveincluse nella rete regionale spiccano il Palazzo Mazzenga di Alvito e il Monacato di Villa Eucheria e Criptoportico di Castrocielo, entrambi situati in provincia di Frosinone, e il Palazzo Comunale di Vetralla, in provincia di Viterbo. Con queste aggiunte, la rete dellenelconta ora 202 siti, distribuiti tra strutture pubbliche e private.