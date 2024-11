Metropolitanmagazine.it - Israele e Hezbollah sono “vicini a un accordo” per un cessate il fuoco

Lunedì l’esercito israeliano ha lanciato attacchi aerei in tutto il Libano, scatenando esplosioni in tutto il Paese e uccidendo almeno 31 persone, mentre i leader israeliani sembravano prossimi a unilnegoziato con il gruppo militante.Gli attacchi israeliani hanno colpito edifici commerciali e residenziali a Beirut e nella città portuale di Tiro. I funzionari militari hanno affermato di aver preso di mira aree note come roccaforti di. Hanno emesso ordini di evacuazione per i sobborghi meridionali di Beirut e gli attacchiatterrati in tutta la città, compresi metri da una base della polizia libanese e dal più grande parco pubblico della città.Il bombardamento è avvenuto mentre i funzionari indicavano di essere prossimi a unper unil, mentre il Gabinetto di sicurezza del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si preparava a discutere un’offerta sul tavolo.