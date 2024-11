Immunità diplomatica viaggi Paesi terzi | i dubbi dell’Italia sul mandato d’arresto a Netanyahu E Tajani ora dice | Decisione inattuabile

Leggi su Open.online

Da Fiuggi – «Nell’esercizio del proprio diritto di difesa, Israele è tenuto in ogni caso a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. Ribadiamo il nostro impegno nei confronti di tale diritto e rispetteremo i nostri obblighi. Sottolineiamo che non ci può essere alcuna equivalenza tra il gruppo terroristico di Hamas e lo Stato di Israele». Sono le cinque righe che compaiono nella dichiarazione finale del G7 di Fiuggi (su 16 dense pagine) relativamente al tormentato rapporto tra la guerra a Gaza e il diritto internazionale. Nessun cenno esplicito alla Corte penale internazionale, dunque, e ai suoi mandatispiccati nei confronti del premier israeliano Benjamin, del suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant e del leader (già defunto?) dell’ala militare di Hamas Mohammed Deif.