Gol di Soucek e Wan-Bissaka contro Magpies poco ispirati

2024-11-26 02:10:10 Ecco quanto riportatofa:Il colpo di testa di Tomasnel primo tempo e il primo gol di Aaron Wan-per il suo nuovo club hanno regalato al West Ham la prima vittoria esterna in più di tre mesi, dato che gli Hammers sono diventati la prima squadra a segnare più di una volta in casa del Newcastle in questa stagione.trova lo spazio per imporsi su corner di Emerson Palmieri per il primo gol al 10?, avviando gli ospiti verso una vittoria suggellata dal gol di Wan-otto minuti dopo l’intervallo.Alexander Isak si è visto annullare un gol al quinto minuto per fuorigioco mentre il Newcastle, che non subiva gol in casa per più di quattro ore di gioco, ha mancato una vittoria che li avrebbe portati al sesto posto.Joe Willock, Isak e Anthony Gordon hanno tutti avuto occasioni presentabili nel primo tempo, ma i padroni di casa non sono riusciti a realizzare un tentativo in porta durante una prestazionebrillante nel secondo tempo.