Giugliano-Avellino oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2024 2025

Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Alberto De Cristofaro valevole per gli ottavi di finale didi. La formazione campana sta viaggiando tra alti e bassi nel campionato diC e spera di conquistare una bella gioia in questa competizioni, arrivando fino ai quarti di finale., come seguire il matchLa compagine biancoverde, dal suo canto, dopo un avvio di stagione pessimo ha rialzato la testa in campionato e adesso ha intenzione di staccare anche il pass per il prossimo turno, puntando alla finale di questo torneo. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 novembre alle ore 18:30 e non dovrebbe avere una copertura televisiva. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.