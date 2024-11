Terzotemponapoli.com - Giletti: Shock a Milano. Calciatore Accusato di Violenza in Locale

Massimo, durante il programma di Rai 3 Lo stato delle cose, ha sganciato una notizia sconvolgente che coinvolge indirettamente uno dei due celebri club di, Inter o Milan. La rivelazione riguarda un episodio diavvenuto in un notomilanese e ha scosso l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla condotta di un famoso.Il Video e l’Accusaha spiegato di aver ricevuto un video in cui undi una delle due squadre milanesi colpisce violentemente una ragazza all’interno di un. “Hanno mandato un video alla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili”, ha dichiarato il conduttore. Secondo la testimonianza fornita, l’atleta sarebbe stato in uno stato confusionale al momento dell’accaduto. Nel filmato si vedrebbe la ragazza cadere a terra dopo il primo colpo, essere aiutata a rialzarsi, per poi essere nuovamente aggredita.