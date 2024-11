Lortica.it - Forum Risk 2024: il ministro Orazio Schillaci e il nuovo sistema sanitario nazionale

Leggi su Lortica.it

Il primo giorno deldi Arezzo, che si è tenuto oggi al centro Fiere e congressi e che avrà luogo fino a venerdì 29 Dicembre, ha preso la parola anche l’attualedella salute nel governo Meloni,.Ilha aperto il suo discorso facendo riferimento alle risorse stanziate dal governo per la sanità pubblica; riguardo a tale argomento ha annunciato: «Questo Governo ha stanziato più risorse in assoluto per il Fondo. le risorse non sono illimitate e il primo che vorrebbe più risorse sono io . soprattutto vanno finalizzate al raggiungimento di obiettivi ben definiti in sede di programmazione sanitaria e all’interno di unche oggi mostra, dopo 46 anni, diverse criticità da risolvere in termini di organizzazione e di efficienza».